شكرا لقرائتكم خبر عن ثالث أيام العيد.. حملات وغرامات للمخالفين وفنادق البحر الأحمر تسجل أعلى إشغالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة الرقابية حملاتها فى ثالث أيام العيد، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فيما ساد الهدوء الشوارع والميادين، مع استمرار غلق الشواطئ العامة والحدائق والأندية والمتنزهات.

فى الإسكندرية، قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن الإدارة تنشر مراقبين على 66 شاطئًا خاضعًا للإدارة المركزية بطول الشريط الساحلى للكورنيش الممتد من سيدى كرير غربًا وحتى أبو قير شرقًا، وأعلنت المحافظة غلق 58 منشأة تجارية وتحصيل غرامات فورية تقدر بـ186 ألف جنيه وضبط 314 حالة إشغال، وذلك نتاج الحملات الميدانية بمختلف الأحياء خلال عيد الفطر المبارك.

وواصلت محافظة الأقصر تنفيذ قرار الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات العامة والملاهى والمقابر والأماكن الترفيهية، مع وقف الرحلات النيلية خلال أيام عيد الفطر المبارك، وأعلنت غرفة عمليات الأقصر أنه تم تغريم نحو 22 منشأة ما بين مقاه وكافتيريات ومحال تجارية، فضلًا عن فض أفراح وتجمعات، علاوة على توقيع الغرامة الفورية لأكثر من 85 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات.

وفى القليوبية، تم إغلاق الحدائق والمتنزهات والكورنيش فى مدن وأحياء المحافظة فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حيث استمرت عمليات غمر الحدائق بالمياه وحملات فض التجمعات ومراقبة عدم التجمع للمواطنين بالمتنزهات والحدائق والكورنيش.

وشهدت الفنادق والقرى السياحية بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر، أعلى نسبة إشغالات خلال إجازة عيد الفطر، إذ واصل الآلاف من المصريين وأسرهم قضاء الإجازة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وتشغيل الفنادق بطاقة ٥٠% من حجم الغرف الفندقية.

واستفبل مطار مرسى علم الدولى 15 رحلة طيران دولية سياحية بينها 10 رحلات قادمة من المطارات البولندية، ضمن 48 رحلة طيران دولية من جنسيات مختلفة.