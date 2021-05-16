شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التكريك بمشروع ازدواج قناة السويس فى البحيرات المرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أمس، بدء أعمال التكريك بموقع مشروع ازدواج القناة، الجارى تنفيذه بالكيلومتر 122 «ترقيم قناة» بالبحيرات المرة الصغرى، بواسطة كراكات الهيئة، ضمن مشروع تطوير المدخل الجنوبى بالمجرى الملاحى للقناة.

ووجّه «ربيع»، خلال جولته التفقدية بموقع العمل، بالتنسيق بين كل إدارات الهيئة والعمل على التوازى فى متطلبات المشروع، وتحديد آليات العمل وما تتطلبه من وضع حلول بديلة للتحديات الخاصة بالمشروع، بما يمكن معه الانتهاء من تنفيذه خلال وقت قياسى.

وتابع رئيس الهيئة أعمال التكريك التى تتم بواسطة الكراكة «العاشر من رمضان»؛ لتجهيز موقع العمل بما يسمح لكراكات الهيئة بالعمل بكامل طاقتها، كما اطّلع على كميات التكريك المتوقع إزالتها يوميًا، حيث بدأت الكراكة «مشهور» أعمال التكريك بالموقع خلال الفواصل الملاحية؛ تمهيدًا لعملها بكامل طاقتها أثناء عبور السفن، ومن المقرر أن يتبعها انضمام الكراكة «الصديق» للعمل بالمشروع خلال الشهر الجارى.

وأوضح «ربيع» أن مشروع التطوير المقترح يُعد استكمالًا لجهود تطوير المجرى الملاحى التى بدأت مع افتتاح قناة السويس الجديدة، لافتًا إلى أن العمل بالمشروع سيتم على عدة مراحل، على أن تشمل المرحلة الأولى تنفيذ مشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى، مؤكدًا أهمية مشروع الازدواج الجارى تنفيذه فى رفع كفاءة القناة، وتقليل زمن عبور السفن العابرة، علاوة على زيادة عامل الأمان الملاحى فى المنطقة الجنوبية عبر زيادة مناطق الازدواج فى هذه المنطقة بما يعادل نسبة 25% من مسافة الـ40 كيلومترًا، التى لا يوجد بها ازدواج فى المجرى الملاحى لقناة السويس فى منطقة الجنوب.

ويُشار إلى أن مشروع تطوير المجرى الملاحى للقناة يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلومتر 122 إلى الكيلومتر 132 «ترقيم قناة» بطول 10 كيلومترات تُضاف إلى قناة السويس الجديدة ليصبح طولها 82 بدلًا من 72 كيلومترًا، بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلومتر 132 حتى الكيلومتر 162 «ترقيم قناة».