شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: العام الثانى لـ«كورونا» الأشد فتكًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، إن العام الثانى لجائحة كورونا قد يكون أكثر فتكًا من سابقه، مشيرًا إلى أن الهند تعد مبعث قلق كبيرًا، مضيفًا خلال اجتماع عبر الإنترنت، أن العالم يشاهد اليوم كارثة أخلاقية، بعد أن اشترت حفنة من البلدان الغنية معظم اللقاحات فى الوقت الذى لا تجد فيه بلدان أخرى ما يكفى من أجل تلقيح العاملين الصحيين فيها، وطالب البلدان الغنية بإعادة النظر فى موقفها وإعادة بعض جرعات اللقاح إلى مرفق كوفاكس لتقديمها إلى البلدان التى تشتد حاجتها إليها.

وفيما يتعلق بتوصية المنظمة بتوجه بعض الدول، مثل الولايات المتحدة، نحو السماح بعدم ارتداء الكمامات بعد تلقى عدد كبير من السكان لقاحات كورونا، قالت خبيرة المنظمة الدكتورة ماريا فان كيركوف، إن المنظمة توصى بارتداء الكمامات فى إطار استراتيجية شاملة لمكافحة الفيروس، مع الوضع فى الاعتبار كمية الفيروس ووجوده وحجم الانتشار وأعداد من تم تلقيحهم.

وذكرت هيئة المراكز الأمريكية، لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن أكثر من 155 مليون شخص فى الولايات المتحدة تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة للفيروس، وأوضحت الهيئة، حسبما ذكرت شبكة (سى إن إن) الإخبارية الأمريكية، أن هذا العدد يشمل حوالى 2.4 مليون طفل دون سن 18 عامًا.

إلى ذلك، حذر رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، من متغير كورونا الهندى الأكثر شراسة حتى الآن، وقال: «يمكن أن يشكل اضطرابًا خطيرًا لتخفيف قيود الإغلاقات، وقد يجعل الأمر أكثر صعوبة لإنهائها فى يونيو كما هو مخطط»، وأضاف: «لا أعتقد أننا بحاجة، على أساس الأدلة الحالية، إلى تأخير خريطة الطريق الخاصة بنا، وسنواصل خطتنا للانتقال إلى الخطوة الثالثة فى إنجلترا اعتبارًا من يوم الإثنين».

محليًا؛ أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، انطلاق فرق التواصل المجتمعى بالوزارة، فى 7 محافظات على مستوى الجمهورية، يومى السبت والأحد، لتقديم التوعية الصحية للمواطنين، فى إطار حرص الوزارة على نشر الوعى الصحى لدى المواطنين؛ باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، بما يسهم فى خفض معدل الإصابات بالفيروس.

وكثفت وزارة الصحة إجراءات مواجهة فيروس «كورونا» والحد من انتشار العدوى، وذلك من خلال تقديم الرعاية الطبية للمصابين، وتوفير عدد من مراكز تلقى اللقاح المضاد للفيروس، وأعلنت الوزارة تسجيل 1197 إصابة جديدة، و56 حالة وفاة.