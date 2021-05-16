شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تحمِّل إسرائيل مسؤولية العدوان«الإجرامى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حمَّلت جامعة الدول العربية، سلطات الاحتلال الإسرائيلى، المسؤولية الكاملة عن الحرب العدوانية والمُمارسات الإجرامية والتصعيد الخطير الذى تشهده كافة الأراضى الفلسطينية المُحتلة، مطالبة المُجتمع الدولى بتحمّل مسؤولياته والتدخل الفورى والحاسم لإنهاء هذه المأساة.

واستنكرت الجامعة، فى بيان صدر عن قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أمس، بشدة، جرائم الحرب والعدوان الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى والقصف الهمجى لقطاع غرة وكل الإجراءات ومُخططات التطهير العرقى التى تُمارسها سلطات الاحتلال وخصوصًا فى القدس وأحيائها، وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع فى تحقيقاتها وتقديم كافة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه المجازر والجرائم التى ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إلى المُحاكمة وإنفاذ القانون الدولى.

ودعا قطاع فلسطين، فى البيان، الأطراف الدولية الفاعلة للعمل على إطلاق مسار سلام حقيقى يستند إلى قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال وتمكين الدولة الفلسطينية المُستقلة وعاصمتها القدس من مُمارسة سيادتها.

وقال البيان إن الذكرى الـ 73 للنكبة تحل علينا اليوم، والشعب الفلسطينى لا يزال يعيش تبعاتها المؤلمة منذ عام 1948، وما ترتب عليها من واقع عنوانه الشتات والتشرد والمعاناة المتواصلة، حيث تعرّض خلالها لجريمة تطهير عرقى مُكتملة الأركان من خلال تشريد أكثر من 800 ألف فلسطينى وتدمير أكثر من 531 مدينة وقرية بالكامل على يد العصابات الصهيونية، وقد رافق عملية التطهير هذه ارتكاب تلك العصابات أكثر من 70 مجزرة أدت إلى استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطينى.