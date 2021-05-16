شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواصل جهودها لإنهاء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل سامح شكرى، وزير الخارجية، اتصالاته المكثفة مع نظرائه العرب والأجانب لبحث سبل التوصل لوقف إطلاق النار فى فلسطين وإنهاء الهجوم الإسرائيلى على قطاع غزة ووقف الاستفزازات الإسرائيلية فى المسجد الأقصى.

وشهدت الساعات الأخيره اتصالات هاتفية بين شكرى ونظيره التونسى عثمان الجرندى بحثا خلاله جهود إنهاء الهجوم الإسرائيلى والمواجهة فى الأراضى الفلسطينية، وقد ثمَّن شكرى جهود تونس فى إطار مجلس الأمن والدور الذى تقوم به للتعبير عن الموقف العربى.

وتعد تونس حاليًّا العضو العربى الوحيد فى مجلس الأمن الدولى، حيث نسق الوزيران الاستعداد لجلسة مجلس الأمن المقرر عقدها اليوم لبحث الأزمة.

وقبل الاتصال الهاتفى بساعات بحث شكرى هاتفيًّا مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى تدهور الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية.

و اتفق الوزيران خلال الاتصال على أن الأحداث الجارية لا تؤكد سوى ضرورة التحرُّك الجدى نحو استئناف مسار عملية السلام، الأمر الذى يمنح أفقًا سياسيًّا حقيقيًّا بغية إنهاء الصراع عبر الحل العادل والدائم الذى يؤدى إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كما يحقق استقرار الأوضاع فى مُجمل المنطقة.

وشهدت الأيام القليلة الماضية اتصالات مكثفة من جانب شكرى بوزراء خارجية فرنسا وإيرلندا وروسيا وألمانيا والممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبى جوزيف بوريل، كما بحث مع وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان التطورات المتسارعة للأوضاع فى الأراضى الفلسطينية.

كما شملت اتصالات «شكرى» وزير الخارجية الإسرائيلى جابى اشكنازى، حيث أكد شكرى خلال الاتصال ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية، وأهمية العمل على تجنيب شعوب المنطقة المزيد من التصعيد واللجوء إلى الوسائل العسكرية، كما استدعت وزارة الخارجية سفيرة إسرائيل لدى القاهرة أميرة أورون، حيث تم التأكيد على موقف مصر الرافض والمستنكر لاقتحام السلطات الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك، كما تم التشديد على ضرورة احترام المقدسات الإسلامية، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وصيانة حقوقهم فى ممارسة الشعائر الدينية.

وطُلب من السفيرة الإسرائيلية نقل رسالة إلى المسؤولين الإسرائيليين مفادها ضرورة توفير الحماية للمصلين والسماح لهم بالصلاة فى أمان وحرية، وقيام السلطات الإسرائيلية بتحمل مسؤولياتها إزاء ضبط الوضع الأمنى فى القدس.

وقال السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ«المصرى اليوم»، إن التحرك المصرى فى الفترة الحالية يستهدف تحقيق عدد من الأهداف على رأسها وقف إطلاق النار كهدف أول، إضافة الى التحذير من مغبة والآثار الكارثية التى ستترتب على أى اجتياح اسرائيلى برى سواء لجزء من قطاع غزة أو القطاع بالكامل.

وأضاف هريدى أن التحركات المصرية تهدف أيضا لعدم الاكتفاء بالهدنة فى قطاع غزة فقط وإنما أهمية التعامل مع الوضع فى المسجد الأقصى والقدس الشرقية سواء كانت هذه الهدنة قصيرة الأجل أم طويلة الأمد، وأن تكون هذه الهدنة مرتبطة بالتحرك الجاد نحو استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل تحت رعاية الرباعية الدولية بهدف العمل على تنفيذ حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

ويقول السفير حازم خيرت، سفير مصر السابق فى إسرائيل، لـ «المصرى اليوم»: إن مصر هى الدولة الوحيدة القادرة على أن تتدخل لتحقيق التهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أجرت اتصالات مع مصر لطلب تدخلها، وهو ما تحقق، حيث تدخلت مصر منذ اللحظات الأولى.

ولفت السفير حازم خيرت إلى أن مصر تعمل على مدى الـ 24 ساعة لتحقيق التهدئة، كما يجرى وزير الخارجية سامح شكرى اتصالات مكثفة مع نظرائه وزراء الخارجية العرب والأجانب لحماية الشعب الفلسطينى.

وتوقع سفير مصر السابق فى إسرائيل، أن تنجح الجهود المصرية فى تحقيق التهدئة بين الفلسطينينيين وإسرائيل، مؤكدا أن مصر تملك خبرة طويلة فى التفاوض بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، وأنها ليست المرة الأولى التى تتدخل فيها مصر بين الجانبين، حيث سبق أن تم التوصل إلى اتفاقيات سابقة للهدنة بين الجانبين.

وقال «مصر أكثر دولة فاعلة فى هذا الملف».