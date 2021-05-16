شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يطلق حملة عالمية لمساندة الشعب الفلسطينى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حملة بكل اللغات لدعم ومساندة الشعب الفلسطينى، وكتب، فى منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «أدعو شعوب العالم وقادته إلى مساندة الشعب الفلسطينى المسالم والمظلوم فى قضيته المشروعة والعادلة من أجل استرداد حقه وأرضه ومقدساته». وأضاف شيخ الأزهر: «أوقفوا القتل، وادعموا صاحب الحق، وكفى الصمت والكيل بمكيالين إذا كنا نعمل حقًّا من أجل السلام.. أدعو الله أن يرحم شهداء فلسطين، وأن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته».

فى سياق متصل، أكد الأزهر الشريف أن ما يحدث الآن فى الأراضى الفلسطينية المحتلة يبرهن على أن المحتل بكل ما صنع وما اتخذ من أساليب عنصرية على مدار عقود لم يستطع أن يفرّق بين أبناء الشعب الفلسطينى الباسل، إذ إنه عند أول نداء ضد القمع والبطش الصهيونى تداعى الجميع فى كل مكان ليقفوا صفًا كالبنيان المرصوص فى وجه العدوان والطغيان. وأضاف «الأزهر»، فى بيان، أمس: «تحلّ اليوم ذكرى النكبة على فلسطين الغالية، والشعب الفلسطينى كما عهدناه مناضلًا مواجهًا باذلاً الغالى والنفيس لنَيْل كرامته وصدّ عدوٍ محتلٍ همجى، لم تعرف له البشرية مثيلًا من قبل، إذ يمارس هذا العدو منذ وطئت أقدامه أرض دولة فلسطين الطاهرة أسوأ أنواع الاستغلال والسيطرة على مقدرات الشعب الفلسطينى ومقدساته، والشعب الفلسطينى منذ هذه اللحظة وهو يواجه ويصدّ هذا العدوان ويقدّم التضحيات تلو الأخرى دفاعًا عن أرضه وكرامته، تحية إجلال لأبناء هذا الشعب المناضل، وعلى أيديكم سيأتى النصر بإذن الله على العدو المحتل».