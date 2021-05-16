شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات المستشفيات الجامعية للمشاركة فى منظومة التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة التعليم العالى بالدفع بعدد من المستشفيات الجامعية للمشاركة فى منظومة التأمين الصحى الشامل، وفى هذا الإطار اتخذت وزارة التعليم العالى عدد من الإجراءات للإعداد لمنظومة التأمين الصحى الشامل وهى:

ـ زيادة أعداد الدارسين فى تخصص طب الأسرة.

ـ تدريب طلاب كليات الطب فى الوحدات والمراكز الصحية.

ـ إدراج دراسات اقتصاديات الصحة فى الجزء الاختيارى من مناهج كليات الطب.

ـ جار تطوير 19 مستشفى جامعى إنشائيًا وتجهيزيًا ضمن مبادرة الرئيس لإنشاء مستشفى نموذجى فى كل محافظة؛ وذلك لتتواكب مع منظومة التأمين الصحى الجديد.

ـ المستشفيات الجامعية هي : "القاهرة، عين شمس، حلوان، بنها، المنوفية، الزقازيق، كفر الشيخ، قناة السويس، الفيوم، الإسكندرية، أسيوط، جنوب الوادى، المنصورة، سوهاج، الأزهر التخصصى، بنى سويف، المنيا، طنطا، أسوان".