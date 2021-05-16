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ضبط 23 شخصا لعدم ارتداء الكمامات في أرمنت غرب الأقصر

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محمد السمكوري 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 23 شخصا لعدم ارتداء الكمامات في أرمنت غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة ارمنت، بأن الحملات المكلفة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ومتابعة مواعيد غلق المحلات التجارية للحد من انتشار فيروس تمكنت من ضبط الغير ملتزمين بارتداء الكمامات.

واشار عاشور إلى ان جميع المحلات انتظمت في مواعيد الغلق طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بالمدينه والقرى بالكامل في المواعيد المحددة، فيما تم ضبط 23 مواطن غير ملتزمين بارتداء الكمامات الطبية وتم التصالح الفورى.

وأكد عاشور على تكثيف المتابعة الدورية من الوحدة المحلية وكافة الجهات المعنية خلال الأيام القادمة لتأكيد التزام كافة المواطنين والمحال التجارية وما يوازيهم بتنفيذ مواعيد الغلق خلال المدة المقررة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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