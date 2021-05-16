شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 6 محلات بعد مواعيد الغلق الجديدة في إسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، يرافقه عبدالرحيم طايع نائب رئيس المدينة، واللواء عبدالمجيد رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، والعميد محمد أبوعايد مأمور مركز شرطة إسنا، والمقدم أحمد عوض بليح رئيس مباحث مركز شرطة إسنا، حملة مكبرة مساء أمس السبت، على المحلات التجارية والمقاهي بمدينة إسنا، لمتابعة الإلتزام بقرارات الحظر وتحقيق الأنضباط العام .

ورصدت الحملة التزام عدد من المحلات التجارية والمقاهي والكافتيريات بقرار الغلق، وأيضا تم ضبط 6 محلات تجارية مخالفة للقرار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، كما تم تحرير عدد 8 محاضر إشغال طريق،وعدد 3 محضر بائع متجول، وعدد 5 نظافة عامة، وتنفيذ 16 إزالة إدارية، وتحرير محضر وشيشة ومصادرة 11 شيشة.

وخلال الحملة تم تطهير وتعقيم منطقة الخصري، والمرور على منطقة الشيخ سعد، والمحكمة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، واللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، بتنفيذ ما جاء بتعليمات مجلس الوزراء بشأن مواعيد غلق المحال والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتريات، والمطاعم، وذلك في تمام الساعة 9 مساء، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.