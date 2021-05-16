ضبط 6 محلات بعد مواعيد الغلق الجديدة في إسنا جنوب الأقصر

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 6 محلات بعد مواعيد الغلق الجديدة في إسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قاد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، يرافقه عبدالرحيم طايع نائب رئيس المدينة، واللواء عبدالمجيد رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، والعميد محمد أبوعايد مأمور مركز شرطة إسنا، والمقدم أحمد عوض بليح رئيس مباحث مركز شرطة إسنا، حملة مكبرة مساء أمس السبت، على المحلات التجارية والمقاهي بمدينة إسنا، لمتابعة الإلتزام بقرارات الحظر وتحقيق الأنضباط العام .
ورصدت الحملة التزام عدد من المحلات التجارية والمقاهي والكافتيريات بقرار الغلق، وأيضا تم ضبط 6 محلات تجارية مخالفة للقرار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، كما تم تحرير عدد 8 محاضر إشغال طريق،وعدد 3 محضر بائع متجول، وعدد 5 نظافة عامة، وتنفيذ 16 إزالة إدارية، وتحرير محضر وشيشة ومصادرة 11 شيشة.
وخلال الحملة تم تطهير وتعقيم منطقة الخصري، والمرور على منطقة الشيخ سعد، والمحكمة.
يأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، واللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، بتنفيذ ما جاء بتعليمات مجلس الوزراء بشأن مواعيد غلق المحال والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتريات، والمطاعم، وذلك في تمام الساعة 9 مساء، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.