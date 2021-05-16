شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 15 محضرا ورفع 8 أطنان مخلفات في قرى الزينية شمال الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الاقصر انه قيادات المحلية لمركز ومدينة الزينية بقيادة يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية قامت بحملة مكبرة بالتنسيق مع مركز شرطة طيبة رائد / إسماعيل عماد نائب مأمور طيبة وملازم محمد سلامة شاهين ونقيب على شيحة ورئيس نقطة الزينية بالإنابة والقوة المرافقة له لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق قرارات مجلس الوزراء.

واسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر لمحلات خالفت مواعيد الغلق، 5 محاضر نظافة، 5 محاضر عدم ارتداء كمامة بالإضافة إلى 2 محضر بيئة عبارة عن قمينة طوب.

وفى السياق نفسه قامت الوحدة المحلية لقرية العشى بتنفيذ حملة نظافة داخل القرية ورفع المخلفات من على الطريق بقيادة مكى عمر رئيس القرية وغالية احمد حسن سكرتير قرية العشى حيث تم رفع 8 طن مخلفات وتراكمات من داخل القرية.