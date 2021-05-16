شكرا لقرائتكم خبر عن العدل تعلن الانتهاء من المرحلة الثالثة لتطوير المحاكم منتصف 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة العدل إجراءات تطوير ورفع كفاءة المحاكم على مستوى الجمهورية، من خلال تجديد قاعات الجلسات والاستراحات ودورات المياه، وكذلك إنشاء محاكم جديدة، والذى يأتى ضمن توجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير منظومة العدالة فى مصر.

وتعلن وزارة العدل خلال أيام عقب العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، الانتهاء من الجزء الأكبر بالمرحلة الثالثة من الخطة قصيرة المدى التى وضعها وزير العدل المستشار عمر مروان لتطوير ساحات العدالة.

وتشمل المرحلة الثالثة تطوير محاكم جنوب سيناء، شمال سيناء، كفر الشيخ، بنى سويف، المنيا، أسيوط، منفلوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، أسوان الابتدائية، حيث من المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة وتجديد دور المحاكم بالمرحلة الثالثة خلال منتصف 2021.

يذكر أن وزير العدل المستشار عمر مروان أعلن فى مايو الماضى عن وضع خطة قصيرة المدى لتطوير وتجديد دور المحاكم ورفع كفاءة قاعات المحاكم وغرف المداولة ودورات المياه والاستراحات وذلك على ثلاث مراحل حيث جاءت المرحلة الأولى خلال الفترة من أول يناير 2020 حتى أول مارس 2020 وشملت 91 محكمة ابتدائية وجزئية، منها شمال القاهرة، القاهرة الجديدة، جنوب القاهرة، شبرا الخيمة، حلوان، 6 أكتوبر، الجيزة، الفيوم، بنها، الزقازيق، ههيا، السويس الابتدائية.

أما المرحلة الثانية فبدأت فى 2 مارس 2020 واستمرت حتى 30 سبتمبر 2020 وشلمت 116 محكمة منها محاكم الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط، شبين الكوم ، طنطا، المحلة الكبرى، المنصورة، دكرنس، ايتاى البارود، دمنهور، الإسكندرية، غرب الإسكندرية الابتدائية.