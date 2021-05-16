شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران الإسرائيلى يشن غارات جوية على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة سكاى نيوز، بأن هناك غارات إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة. وفى وقت سابق، عرضت قناة سكاى نيوز، عددا من الأخبار العاجلة، حول صفارات إنذار تدوى فى تل أبيب، وإطلاق صواريخ من قطاع غزة نحو تل أبيب وعسقلان وعدد من المستوطنات الإسرائيلية، كما أفادت بإطلاق صواريخ من غزة على عدد من مستوطنات الضفة الغربية ومنطقة مطار اللد، كما نقلت عن مراسلها: استهداف تل أبيب وضواحيها بموجة جديدة من الصواريخ من قطاع غزة، وسماع دوى انفجارات عنيفة فى سماء تل أبيب.

وكان أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها، أن مصادر أكدت، أن هناك رشقات صواريخ أطلقت من غزة باتجاه إسرائيل، ومصادر إسرائيلية تقول إن وزراء يطالبون بوقف العمليات مع قرب انتهاء الأهداف فى قطاع غزة، والقوات الإسرائيلية تعتدى على متظاهرات فى حى الشيخ جراح.

وأفادت القناة أن إسرائيل تقول إن خطوط إمداد غزة بالكهرباء تضررت بسبب صواريخ الفصائل، ومراسل القناة، قال: إن قطاع غزة قد يواجه مشكلة كبيرة فى إمدادات الكهرباء الليلة، وهناك تظاهرات فى واشنطن تندد بالقصف الإسرائيلى على غزة، بالإضافة إلى أن هناك مواجهات فى حى الشيخ جراح بالقدس بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

وأفاد مراسل العربية أن هناك 200 إصابة بمواجهات مع القوات الإسرائيلية اليوم فى الأراضى الفلسطينية، ومواجهات مع القوات الإسرائيلية فى بيت لحم والخليل، والقوات الإسرائيلية شنت غارة جوية على دير البلح، والقوات الإسرائيلية تقول إنها استهدفت موقعا للفصائل فى دير البلح.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكى جو بايدن أكد لنتنياهو دعمه لحل الدولتين، وضرورة جعل القدس مكانا للتعايش السلمى بين الجميع، وهناك دعم أمريكا لحق إسرائيل فى الدفاع عن النفس، وأكد لعباس دعمه لحل الدولتين كأفضل حل دائم للصراع، ودعمه لحياة الفلسطينيين فى أمن وحرية وكرامة، وضرورة وقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وأضاف البيت الأبيض بأن بايدن وعباس أكدا رغبتهما فى جعل القدس مكانا للتعايش السلمى، وبايدن طالب نتنياهو بضمان الحفاظ على أمن الصحفيين، وضرورة اتخاذ خطوات تسمح للفلسطينيين بالعيش بأمن وكرامة، وقلقه من العنف الطائفى داخل إسرائيل.