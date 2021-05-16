شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يفتتح مركز التنبؤ بالأمطار والفيضان فى الكونغو 22 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى يرافقه وزير الرى الكونغولى مركز للتنبؤ بالأمطار والفيضان الذى أنشأته مصر فى العاصمة الكونغولية كينشاسا، السبت 22 مايو الجارى.

وتم خلال نهاية أبريل الماضى نقل الأجهزة والمعدات الخاصة بمركز التنبؤ من مصر إلى كينشاسا، ومن المقرر أن يتم سفر الخبراء المصريين من قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، لتركيب الأجهزة الخاصة بالمركز وتجهيزه وبدء التشغيل التجريبى وتدريب الكونغوليين المسئولين عن تشغيل وصيانة المركز خلال الفترة من (16 – 23) مايو 2021.

يأتى ذلك فى إطار المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل والتى تتبناها الحكومة المصرية من خلال مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية فى جمهورية الكونغو الديمقراطية بغرض تعظيم استخدام الموارد المائية وبناء وتقوية قدرات إدارة هذه الموارد.

أوضح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى، أنه حرصاً من مصر على الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والبيانات وسبل التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية، فقد تم ادراج مشروع إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار والفيضان داخل دولة الكونغو الديمقراطية على أن يكون مقره بالعاصمة كينشاسا، كما ستقوم مصر بتدريب طاقم المركز الكونغوليين على نظم التنبؤ بالأمطار والفيضان وتحليل الصور الجوية وتشغيل نظم المعلومات الجغرافية والنمذجة الهيدرولوجية وكتابة التقارير الفنية المتخصصة.