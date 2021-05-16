شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وكالة الفضاء:مشروع ضخم لتدشين القمر الصناعى مصر سات2 للتصوير الفضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد القوصى، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، أن الوكالة تعمل على مشروع ضخم "مصر سات 2" ، وهو عبارة عن قمر صناعى وزنه 350 كيلو جرام، ويضم كاميرا فضائية بدقة 2 متر، وهو مشروع مشترك بين وكالة الفضاء المصرية ووكالة الفضاء الصينية.

وأوضح الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، فى تصريحات خاصة، أن تمويل المشروع بالكامل منحة من دولة الصين لمصر في ظل العلاقات السياسية القوية بين الرئيس السيسى ودولة الصين والعلاقات الموجودة على المستوى السياسى مع دولة الصين والتى أدت إلى أن الصين تقدم منحة لمصر لبناء أقمار صناعية لتعتبر مصر أول دولة تحصل على هذه المنحة .

وأشار الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إلى أن القمر الصناعى مصر سات 2 ، هو قمر للتصوير الفضائى والاستشعار عن بعد دقته 2 متر تم الانتهاء من مرحلة التصميم المبدئى له وحاليا في المرحلة الثانية وعلى وشك الانتهاء منه وبعدها يبدأ تصنيع المكونات الخاصة بالقمر، قائلا:" قصدنا الاعتماد على أنفسنا بالتوازى مع الصينين لإنهائه وانتهجنا طريق مختلف أن العمل كله يتم فى مصر على التوازى مع العمل الذى يتم في الصين وخصصنا 43 مهندسا مصريا للعمل على المشروع واجتماعات مع الجانب الصينى لاعتماد كافة مراحل تنفيذه والمهندسين المصريين شغالين خطوة بخطوة مع الجانب الصينى".

وأكد القوصى، أن هذا القمر سيزود مصر بصور فضائية بدقة 2 متر، والتي سيتم استخدامها في تطبيقات مختلفة منها مراقبة البيئة والتعديات على الأراضى الزراعية ومشروعات البحث عن المياه الجوفية وغيرها، لافتا إلى أنه متوقع أن يكون إطلاقه بنهاية 2022، بعد أن كان مخطط إطلاقه فى سبتمبر 2022 ولكن من الصعب الالتزام بهذا الموعد بسبب ظروف فيروس كورونا .