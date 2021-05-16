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حرارة ورياح تصل لحد العاصفة ثم انخفاض.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة، تشهده البلاد، ليسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 39 درجة، ومحافظات شمال الصعيد 40 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة، ويبقى الساحل الغربي تحت تأثير الرياح الشمالية الغربية ليسجل 27 درجة.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم السبت، أن البلاد تشهد نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد، التي تصل إلى حد العاصفة على شمال الصعيد، بحيث تنخفض الرؤية الأفقية بشكل كبير على الطرق الصحراوية على وجه الخصوص.

واختتمت الهيئة أن سرعان ما تتحسن هذه الأجواء في اليوم التالي بدخول الهواء الشمالي الغربي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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