شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نفوق حماره الوحيد .. فلاح يتهم رئيس مدينة دسوق بالإهمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم فوزي إبراهيم زبادي، «34 سنة- فلاح يعمل باليومية»، يقيم بحي دحروج بمدينة دسوق، ببلاغ إلى مأمور قسم شرطة دسوق ضد كل من رئيس الوحده المحليه لمركز ومدينة دسوق وشركة الكهرباء، لإهمالهما الجسيم الذي تسبب في صعقه وحماره بالكهرباء، ونفوق حماره في الحال، وهو مصدر رزقه الوحيد حيث أنه عامل زراعي باليوميه ويستخدم حماره في الوصول لأماكن عمله.

وقال في بلاغه إنه كان عائدًا من عمله متوجها لمنزله بحي دحروج بمدينة دسوق وأثناء مروره أمام مبنى المعهد الديني، حيث يوجد محول كهرباء للمنطقه فوجئ بصعقه صعقه قويه ألقت به أرضًا من فوق حماره، وتسببت في نفوق حماره في الحال، وذلك لترك أسلاك عاريه تخرج من المحول حيث كانت تجري عملية إعداد رصف للمنطقة، وجرى نقله في حالة خطيره لمستشفي دسوق العام لإسعافه وعلاجه.

وقال رفعت أبوسعدة، محامي المجني عليه، إن ما حدث هو إهمال جسيم من المسؤلين حيث كان من الممكن أن تحدث كارثه لصعق الكثيرين من المواطنين، وأن هذا المواطن بسيط وكل مصدر رزقه هو الحمار الذي نفق بسبب هذا الاهمال، وأضاف الاغرب من ذلك أنني فوجئت بإهمال المسؤولين وعدم اهتمامهم بهذا المواطن البسيط، فتقدمت ببلاغ ضدهم لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وليحصل هذا المواطن البسيط على حقه قانونًا.

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