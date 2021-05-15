شكرا لقرائتكم خبر عن تخالف الإجراءات الاحترازية.. فض 3 سرادقات أفراح وتشميع عبارتين نيليتين بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت حملة مجلس مدينة كفر الشيخ من فض سرادقين بقريتين تابعتين لمركز كفر الشيخ، كما تم تشميع عبارتين نيليتين بفوه لمخالفتهما الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا ، كما تم فض سرادق بقرية تابعة لمركز قلين، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأشرف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ على فض سرادقي أفراح بقريتي صندلا والحمراء وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لتنفيذ الاجراءات الاحترازيه لمواجهة كورونا .

كما تمكنت حملة بإشراف على سلامة ،رئيس مركز ومدينة قلين من فك سرادق كبير لإقامة فرح بقريه ميت الديبه، كما تمكنت حملة بإشراف وائل فرج ،رئيس مركز ومدينة فوه من تشميع عبارتين نيليتين لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا .

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