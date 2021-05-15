شكرا لقرائتكم خبر عن فنادق الغردقة كاملة العدد.. و15 رحلة طيران دولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الفنادق والقرى السياحية بمدينة الغردقة نسبة إشغالات كاملة خلال إجازة عيد الفطر، إذ واصل الآلاف من المصريين وأسرهم قضاء إجازة العيد، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وتشغيل الفنادق بطاقة 50% من حجم الغرف الفندقية.

واستقبل مطار مرسى علم الدولى 15 رحلة طيران دولية سياحية، بينها 10 رحلات قادمة من المطارات البولندية، ضمن 48 رحلة طيران دوليّة من جنسيات مختلفة يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجارى، حسب تفاصيل جدول تشغيل الرحلات بمطار مرسى علم الدولي.

وبدأت رحلات أمس بوصول 3 رحلات من مطار براغ التشيكى، وتعقبها 10 رحلات من بولندا، ثم رحلة من مولدوفيا وأخرى من أوكرانيا، وسيجري اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وعدم السماح لأى سائح بالدخول إلا بعد التأكد من سلبيته لفيروس كورونا من خلال تحليل الـpcr.