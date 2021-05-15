شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار العمل بمراكز تلقي لقاح كورونا في ثالث أيام عيد الفطر بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل المواطنون توافدهم على مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا بمحافظة قنا، في ثالث أيام عيد الفطر على التوالي.

توافد المواطنين على مراكز اللقاح بقنا

توافد المواطنين على مراكز اللقاح بقنا

وأوضح الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، أنه تم بالفعل تشغيل مراكز اللقاح في جميع مراكز المحافظة، وذلك تخفيفًا عن المرضى ولضمان حصول كافة المواطنين على اللقاح، حيث تعمل الفرق الطبية في مراكز تلقي اللقاح على استقبال المواطنين، والتأكد من بياناتهم وإعطائهم الموافقة المستنيرة عقب الفحص، والاطمئنان على الحالة العامة للمواطن.

توافد المواطنين على مراكز اللقاح بقنا

وأكد الدكتور تواضروس أن اللقاح آمن، داعيًا جميع المواطنين بسرعة التسجيل على موقع الوزارة حتى يتسنى لهم الحصول على اللقاح، والذي يصرف بالمجان للجميع.