شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غلق الحدائق والمتنزهات في ثالث أيام عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ساد الهدوء ثالث أيام عيد الفطر المبارك مع استمرار غلق الشواطئ العامة والحدائق والأندية والمتنزهات لمنع التجمعات لمواجهة كورونا.

في الإسكندرية، قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن الإدارة تنشر مراقبين على 66 شاطئًا خاضعًا للإدارة المركزية بطول الشريط الساحلى للكورنيش الممتد من سيدى كرير غربًا وحتى أبوقير شرقًا، خلال أيام العيد لحظر ارتياد المواطنين الشواطئ تنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأكد «رشاد» التزام المواطنين خلال العيد بتعليمات حظر ارتياد الشواطئ وتعاون الأجهزة التنفيذية للمحافظة والتنسيق الكامل مع قوات الأمن في تطبيق خطة الانتشار على الشواطئ لمنع التجمعات.

وأعلنت محافظة الإسكندرية غلق 58 منشأة تجارية وتحصيل غرامات فورية تقدر بـ186 ألف جنيه وضبط 314 حالة إشغال، وذلك نتاج الحملات الميدانية بمختلف الأحياء خلال عيد الفطر المبارك.

وواصلت محافظة الأقصر تنفيذ قرار الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات العامة والملاهى والمقابر والأماكن الترفيهية مع وقف الرحلات النيلية خلال أيام عيد الفطر المبارك للحد من التجمعات وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، وشدد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات الغلق بواسطة لجان التفتيش التي أمر بتشكيلها لمواجهة أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد النوادى والحدائق العامة والمنع الكامل للرحلات النيلية التي تتميز بها المحافظة وعدد من المراكز. وأعلنت غرفة عمليات الأقصر أنه تم تغريم نحو 22 منشأة ما بين مقاه وكافتيريات ومحال تجارية، فضلا عن فض أفراح وتجمعات، علاوة على توقيع الغرامة الفورية لأكثر من 85 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات، بجانب استمرار أعمال التطهير والتعقيم، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والمناطق السكنية لخلق جو بيئى وصحى للمواطنين. وناشد محافظ الأقصر المواطنين تجنب إقامة الأفراح وسرادقات العزاء خلال فترة العيد مع عدم الذهاب إلى الحدائق والمتنزهات والمقابر والجزر النيلية والأماكن الترفيهية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا.

وفى القليوبية، تم إغلاق الحدائق والمتنزهات والكورنيش في مدن وأحياء المحافظة في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حيث استمرت عمليات غمر الحدائق بالمياه وحملات فض التجمعات ومراقبة عدم التجمع للمواطنين بالمتنزهات والحدائق والكورنيش، فيما تم مصادرة 65 شيشة وتحرير 159 محضر عدم ارتداء كمامة وغلق 20 مقهى وتحرير 18 محضر مخالفة لقرارات الغلق في الموعد المقرر.

وفى المنيا، سيطرت حالة من الهدوء على شوارع وميادين المحافظة، في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، كما واصلت الوحدات المحلية، غلق الحدائق والمتنزهات، وكورنيش النيل بمدينة المنيا، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لوباء كورونا.

وأكد المحافظ اللواء أسامة القاضى، استمرار غلق الحدائق والمتنزهات بجميع المدن والقرى، وكورنيش النيل بمدينة المنيا، خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا، وكلف رؤساء المراكز والوحدات المحلية، بمتابعة عمليات الغلق، وإحالة المخالفين للتحقيق. وشدد اللواء أشرف البيه، رئيس مدينة القصير، بالمتابعة المستمرة لشواطئ المدينة، حيث قامت غرفة العمليات الرئيسية بالوحدة المحلية، بالمرور الميدانى على الشواطئ والمنتزهات، حيث تابع أعضاء الغرفة خلو الشاطئ العام والكورنيش والممشى الشمالى وكل الشواطئ بشمال المدينة من المواطنين.

وكلف اللواء حامد أحمد حامد، رئيس مدينة رأس غارب، مسؤولى المتابعة الميدانية والعلاقات العامة بالمرور الدورى خلال أيام العيد واستمرار إغلاق الشواطئ والحدائق والمتنزهات والكورنيش وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.