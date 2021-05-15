شكرا لقرائتكم خبر عن هدوء في ثالث أيام عيد الفطر بسوهاج.. وتواصل غلق الحدائق العامة والمتنزهات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بمختلف مراكز ومدن سوهاج، السبت، حالة من الهدوء في ثالث أيام عيد الفطر، مع تواصل غلق الحدائق العامة والمتنزهات للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وشدد محافظ سوهاج اللواء طارق الفقى، على تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل صرامة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، خاصة عدم ارتداء الكمامات الواقية، والاستمرار في الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الالتزام بالغلق في تمام الساعة 9 مساءً حتى 21 مايو الجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهي والكافيهات التي تقدم الشيشة للمترددين عليها، مع الحظر الكامل لإقامة أية مؤتمرات أو فعاليات أو تجمعات جماهيرية، مناشدا المواطنين الحرص على الالتزام بكل الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا للحد من انتشار هذا الوباء.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية باستغلال إجازة العيد ومواعيد الغلق خلال تلك الفترة والاستمرار في جهود أعمال النظافة والتجميل بمختلف المدن والقرى، ومنع ومواجهة ظاهرة البناء العشوائي على الأراضي الزراعية، والتعدي على أراضي الدولة بالبناء بدون ترخيص، خلال فترة الإجازات، والتصدي بكل حزم وبمنتهى الشدة لتلك الظاهرة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لافتا إلى القيام بجولات ميدانية لرصد أي مخالفات وإزالتها فوراً.