شكرا لقرائتكم خبر عن مواصلة حملة تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات العزل والحميات بـ«لقاح كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جهود متواصلة كثفتها وزارة الصحة لمواجهة فيروس «كورونا» والحد من انتشار العدوى، وذلك من خلال تقديم الرعاية الطبية للمصابين وتوفير عدد من مراكز تلقى اللقاح المضاد للفيروس.

وأعلنت الوزارة عن خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالى المتعافين إلى 179817 حالة حتى الآن.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تسجيل 1197 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، إضافة إلى وفاة 56 حالة جديدة. وواصلت مديريات الصحة، بالتنسيق مع وزارة الصحة فى المحافظات، أمس، أعمال التطعيمات للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر.

فى القليوبية، أعلنت مديرية الصحة أن إجمالى المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا، منذ انطلاق الحملة بلغ 16790 مواطنًا، مؤكدة أنها مستمرة، بالتنسيق مع وزارة الصحة، فى أعمال التطعيمات للقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر على مستوى المحافظة.

وقال الدكتور خالد عبدالغنى، وكيل وزارة الصحة، إنه تم افتتاح مركزين جديدين لمنظومة تلقى لقاح كورونا بمدينة العبور ومركز طوخ؛ ليرتفع عدد المراكز المخصصة لتطعيم المواطنين إلى 8 مراكز على مستوى المحافظة.

وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة استمرار التنسيق بين القطاعات الطبية المختلفة من مستشفيات جامعة الزقازيق، ومستشفيات قطاع الصحة، وهيئة التأمين الصحى، ومستشفى الأحرار التعليمى، ومرفق الإسعاف؛ لتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لمصابى كورونا، وتطبيق البروتوكولات العلاجية المتبعة.

وطالب المحافظ بزيادة عدد الأسرة بالمستشفيات المخصصة لاستقبال حالات الإصابة بالفيروس، تحسبًا لزيادة عدد المصابين، مع التشديد على توفير وسائل الحماية الشخصية للأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحى، وكذلك المتابعة المستمرة لموقف الأكسجين الطبى والمخزون الاستراتيجى منه بشكل يومى بكل مستشفى، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من الإجراءات الطبية والصحية التى تم اتخاذها خلال التعامل مع الموجتين الأولى والثانية. من جانبه أشار الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، إلى أنه بالتنسيق بين القطاعات الطبية بالمحافظة تم تحديد 37 مستشفى، لاستقبال حالات مصابى فيروس كورونا المستجد، تضم 1177 سريرًا، بالإضافة إلى 304 أسرّة عناية مركزة للحالات الصعبة، و151 جهاز تنفس صناعى، وذلك لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لمصابى الفيروس والتغلب عليه.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم تخصيص أقسام عزل بـ25 مستشفى تابعًا لمديرية الشؤون الصحية، ضمت 715 سريرًا عاديًّا و196 سريرًا بقسم العناية المركزة، بالإضافة إلى 83 جهاز تنفس صناعى، وتخصيص 9 أقسام عزل بمستشفى الجامعة ضمت 210 أسرّة عادية، و60 سريرًا بقسم العناية المركزة، بالإضافة إلى 30 جهاز تنفس صناعى، وتخصيص قسمين للعزل بمستشفيى التأمين الصحى بالزقازيق، والعاشر من رمضان، ضما 51 سريرًا عاديًّا و13 سريرًا بقسم العناية المركزة، بالإضافة إلى 4 أجهزة تنفس صناعى، وفى مستشفى الأحرار التعليمى تم توفير 201 سرير عادى، و35 سريرًا بقسم العناية المركزة، بالإضافة إلى 34 جهاز تنفس صناعى.

من جانبها، أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة ومساعد وزير الصحة والسكان، عن تخصيص 4 مراكز تابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، لتطعيم مواطنى المحافظة بلقاح كورونا.

وأشار بيان الهيئة إلى أن المنشآت الصحية التى خصصتها الهيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة، تشمل مستشفيات طيبة وتخدم مركز ومدينة إسنا، مستشفى حورس التخصصى ويخدم أهالى مركز ومدينة أرمنت، مستشفى العديسات وذلك لخدمة منطقة الطود، إضافة إلى مركز طبى القرنة لخدمة أهالى المنطقة بمحافظة الأقصر.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، انطلاق فرق التواصل المجتمعى بالوزارة، فى 7 محافظات على مستوى الجمهورية، يومى السبت والأحد، لتقديم التوعية الصحية للمواطنين، فى إطار حرص الوزارة على نشر الوعى الصحى لدى المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، بما يساهم فى خفض معدل الإصابات بالفيروس.