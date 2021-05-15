شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمستشفى طيبة التخصصي جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر، السبت، تطعيم لقاح كورونا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، داخل مستشفى طيبة التخصصي إسنا المركزى سابقاً، وذلك تحت مظلة هيئة الرعاية الصحية، وبحضور عدد من القيادات الطبية والتنفيذية.

وتوافد نحو 50 مواطناً من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظة الأقصر للحصول على لقاح فيروس كورونا.

وأكد الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أن تطعيم فيروس كورونا المستجد آمن، ولم تظهر أي أعراض على من تلقوا اللقاح من الأطقم الطبية أو الأفراد العاديين الذين أخذوا جرعة التطعيم على مدار الايام الماضية .

وخصصت مديرية الصحة بالأقصر، مقاعد لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، للانتظار داخل مقر المستشفى للحصول على لقاح فيروس كورونا، داخل مستشفى طيبة التخصصي إسنا سابقاً.