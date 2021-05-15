شكرا لقرائتكم خبر عن «شباب القليوبية»: إيقاف تشغيل حمام سباحة قليوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، السبت، وقف تشغيل حمام سباحة مركز شباب قليوب الذي تم إنشاؤه بنظام حق الانتفاع خلال المتابعة المفاجئة لعدد من مراكز الشباب على مستوى المحافظة، لمتابعة التزام المراكز بتطبيق الإجراءات الاحترازية في ثالث أيام عيد الفطر.

ووجه الصبروط بضرورة الالتزام بقرار عدم الشغيل إلا بعد إيفاء المديرية بتقرير فني يوضح صلاحية الحمام والمياه المستخدمة للاستخدام، كما وجه بضرورة تقديم مدير إدارة شباب قليوب بطلب المعاينة الفنية لمديرية الصحة، للبت في مد صلاحية الحمام للتشغيل مع ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والإرشادات الواجب اتباعها أثناء التشغيل.

كما شملت المتابعة زيارات مفاجئة لمركز شباب مدينة قها التابع لإدارة شباب طوخ، ومركز شباب سنديون التابع لإدارة شباب قليوب، ومراكز شباب سليم والوحدة وشبرا البلد التابعين لإدارة شباب شبرا الخيمة، وأعطى تعليمات بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين الأعضاء وإجراءات التعقيم الدوري للمراكز والتأكيد على ارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة للمترددين على المركز، كما أكد ضرورة التزام المراكز بمواعيد الغلق في التاسعة مساء والحفاظ على الإجراءات والتعليمات الواردة من وزراة الشباب والرياضة.