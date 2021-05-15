شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تسمم أسرة كاملة..نقيب الفلاحين يكشف عن شروط اختيار البطيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن تسمم 5 أفراد من أسرة واحدة بسبب تناول البطيخ ينذر بوجود استخدامات غير صحية للمبيدات الزراعية، لافتا أنه يحذر من استخدام بعض المزارعين عديمي الضمير لمبيدات غير مصرح بها بغرض زيادة حجم الثمار أو تسريع عمليات النضج بغرض زيادة الأرباح.

ونصح نقيب الفلاحين المواطنين بتحري الدقة في شراء الفواكه والخضروات في بدايه مواسمها، مشيرا إلى أن من بين الفواكه التي تتعرض لمعاملات غير صحية كرش مبيدات غير مصرح بها أو زيادة عمليات التسميد الكيماوي من بعض المزارعين البطيخ والخوخ والعنب.

وطالب «أبوصدام» وزارة الزراعة والأجهزة المعنية بضرورة القيام بحملات تفتيشية على الحدائق والمزارع والكشف عن متبقيات الأسمدة والمبيدات الضارة في الأسواق حفاظا على صحة المواطنين، قائلا إنه لاحظ في الفترة الأخيرة تعرض بعض المواطنين للإسهال والمغص المعوي والتسمم أحيانا جراء تناول بعض المنتجات الزراعية مبكرة النضج .

وأكد نقيب الفلاحين على ضرورة أن يشتري المستهلك المنتج الزراعي الطبيعي المظهر والشكل والحجم ذو الطعم والرائحة المعروفة، وأن يبتعد عن المنتجات غير الطبيعيه وأن يشتري من الأماكن المعروفة والمرخصة ويحرص على تنظيفها جيدا قبل الاستخدام، مشيرا إلى أن أغلب المنتجات الزراعية أمنة وأن ذلك لا يمنع وجود بعض المنتجات القليلة غير الصحية.