شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار إغلاق الحدائق والمنتزهات بشمال سيناء في ثالث أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمر إغلاق الحدائق والمنتزهات والشواطئ، السبت ثالث أيام عيد الفطر، وذلك طبقًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء.

وأكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، التزام المحافظة بقرارات رئيس مجلس الوزراء طوال أيام عيد الفطر، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وطالب المحافظ المواطنين بالتزام منازلهم وعدم الخروج ومنع أي تجمعات والحد من الأنشطة الاجتماعية والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصًا على سلامتهم ولمنع انتشار فيروس كورونا.