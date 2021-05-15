شكرا لقرائتكم خبر عن حملات نظافة بكفر الشيخ.. وضبط 16شيشة وغلق 3 مقاهي بدسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة كفر الشيخ، حملات نظافة مكبرة، كما شهدت مدينة دسوق حملة مكبرة على المقاهي، وذلك بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين.

وقام اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، بحملة نظافة مكبرة على مساكن الأوقاف، خلف أبراج الربيع بالمدينة الصناعية، وذلك في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين لتراكم القمامة بالمنطقة، وتم رفع جميع المخلفات، وسحب المياه الناتجة من تحت العمارات.

كما تمكنت حملة مكبرة برئاسة المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، من ضبط 16 شيشة، وغلق 3 مقاهي لمخالفتهم تطبيق الإجراءات الاحترازية.