شكرا لقرائتكم خبر عن حملات نظافة مكبرة لرفع تجمعات القمامة والإشغالات في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بالمنوفية، السبت، حملة إشغالات مكبرة في ثالث أيام عيد الفطر بشوارع مدرسة المساعي وبورسعيد والجيش وأمام المركز الصحي.

أسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر ورفع 26 حالة إشغال و12 حالة ضبط وإزالة كل المخالفات وتم التنبيه بعدم وضعها مرة أخرى.

كما تابع رئيس مركز ومدينة قويسنا أعمال منظومة النظافة ورفع الأتربة وتجمعات القمامة بالمدينة والقرى التابعة لها، وكذا متابعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة والمحولات الكهربائية، بالإضافة إلى المرور على المخابز لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الالتزام بالمواصفات والإجراءات القانونية.

وفي نطاق مركزي تلا والشهداء وشبين الكوم، تواصل الوحدات المحلية والقروية تكثيف أعمال النظافة بالمداخل والطرق الرئيسية ورفع كل تجمعات القمامة وصيانة الأعمدة، كما تابع رئيس حي غرب شبين الكوم أعمال النظافة بشوارع الحى ورفع تجمعات القمامة وكنس الشوارع ورفع الأتربة حفاظاً على المظهر العام.

وتواصل الوحدات المحلية للمراكز والمدن حملاتها بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع في رفع كل التراكمات بالطرق الرئيسية والفرعية أولا بأول بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.