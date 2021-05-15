شكرا لقرائتكم خبر عن محافـظ المنوفية: إزالة فورية في المهد لـ20 حالة تعد على الأراضي الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات على الأراضي الزراعية خلال أيام إجازة عيد الفطر بلغ 20 حالة تعد بنطاق المحافظة، بمساحة إجمالية 21 قيراطا و6 أسهم، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وبالتنسيق مع إدارة حماية الأراضي الزراعية بمديرية الزراعة والجهات الأمنية باستمرار شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية في المهد والمتابعة اليومية للتصدي لمخالفات البناء مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً على هيبة وحقوق الدولة.

وأفادت إدارة حماية الأراضي الزراعية بأنه تم تنفيذ إزالة فورية لـ4 حالات تعد بمركز ومدينة شبين الكوم بمساحة 21 سهما، كما تم إزالة 4 حالات بقويسنا بمساحة 8 قراريط و14 سهما، فضلا عن تنفيذ إزالة في المهد لحالتي تعد بمنوف بمساحة 18 سهما، وإزالة حالة تعد بالشهداء بمساحة 13 سهما، وإزالة 8 حالات تعد بأشمون بمساحة 10 قراريط و10 أسهم، وحالة تعد بالباجور بمساحة سهمين.