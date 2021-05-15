شكرا لقرائتكم خبر عن فريق مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا يواصل عمليات الترصد الحشري بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل فريق وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش عمليات الترصد الحشري بالعريش، لمكافحة الحشرات والقوارض الناقلة للأمراض.

وأشار المهندس صبحي الفرماوي، رئيس الوحدة والمشرف على الفريق، في بيان، السبت، إلى أنه تم تغطية بعض برك المياه الراكدة الموجودة في حى الشرابجة بالعريش بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض، وجرى تطهير جميع بؤر الحشرات والقوارض الناقلة للأمراض، إلى جانب تطهير المناطق المشتبه فيها، وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين ولمواجهة كورونا، وبناءً على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وأشار إلى أن فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش برئاسته وتحت إشرافه، وبمشاركة أعضاء الفريق المكون من محمد شحاتة وسعيد متولي وأحمد علي خليل.