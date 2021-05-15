شكرا لقرائتكم خبر عن «أزمات الأقصر»: تغريم غير الملتزمين بارتداء الكمامات في المواصلات العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محسن الشامي، مدير الإدارة العامة للأزمات بمحافظة الأقصر، انعقاد غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، برئاسة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، مؤكدا الربط بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وبين غرف عمليات المراكز والمدن وغرفة عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لتلقي كل المشكلات التي تهم المواطنين والعمل على حلها.

وأكد مدير إدارة الأزمات بمحافظة الأقصر استقرار الأوضاع بالمحافظة، وذلك تزامنا مع التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتطبيق قرارات مجلس الوزراء والتشديد في تطبيق قرارات الغلق فى المدن والقرى والأحياء، بجانب تغريم غير الملتزمين بارتداء الكمامات في المواصلات العامة، واستمرار أعمال رش وتعقيم المصالح الحكومية فى والمنشآت الحيوية والشوارع بمختلف المناطق.