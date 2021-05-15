شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات المجتمع المدني بأسوان تزور المستشفى الجامعي لتهنئة المرضى بعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مستشفى أسوان الجامعي، اليوم ثالث في أيام عيد الفطر المبارك قيادات المجتمع المدني وممثلي رجال الدين الإسلامي من وزارة الأوقاف ورجال الدين المسيحي من الكنسية، وذلك لزيارة مرضي المستشفي الجامعي وتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك وأبدي قيادات المجتمع المدني دعمهم المعنوي الكامل لإدارة المستشفي الجامعي بأسوان.

وأضاف الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب أنه جارٍ التطوير الشامل بالمستشفي الجامعي باسوان بإضافة حوالى 300 سرير، وذلك بإضافة العديد من غرف العمليات والعناية المركزة والخدمات الطبية الأخرى والتي تم تنفيذ 85 % من مشروع إنشاء مستشفى الباطنة.

وتابع أن مستشفى الباطنة يتكون من 5 طوابق.تضم المستشفى 150 سريرًا، موزعة بأقسام الباطنة العامة والخاصة والمخ والأعصاب والقلب والأورام والصدرية والجلدية والعلاج الطبيعي، والتي سيجري افتتاحها قريبًا.

وأشار الدكتور محمد زكي الدهشوري أنه جارٍ إنشاء مستشفى الاستقبال والطوارئ، والتي تتكون من بدروم من 4 طوابق. ومطعم مركزي وصالات للطعام وغرف تعقيم ومغاسل مركزية وتطوير أقسام العظام والباطنة والمسالك البولية وستضم 150 سريرًا أخرى بأقسام العمليات الجراحية وطوارئ الإصابات والعناية المركزة والأشعة والمعامل.

وأوضح الدكتور أشرف معبد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أنه تستقبل المستشفي الجامعي أكثر من حوالى 1400 حالة بأقسام الاستقبال والطوارئ يوميًا وتقوم بإجراء 2500 عملية جراحية متنوعة شهرياً وتصل السعة السريرية الحالية إلى 415 سريرًا، وسيجري إضافة 75 % من السعة السريرية بعد إنهاء مشروعات التوسع الحالية.

وأشادت قيادات المجتمع المدني بمستوي الخدمة الطبية التي تقدمها المستشفي للمرضي ومدي حجم الإنشاءات التي ستضيف كثيرا للمنظومة الطبية بجامعة أسوان.