شكرا لقرائتكم خبر عن متى يبدأ أول صوم للرسل فى الكنيسة الأرثوذكسية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الكنيسة الأرثوذكسية صوم الرسل، بعد انتهاء فترة الخماسين المقدسة والاحتفال بعيد العنصرة، حيث يعتبر أول صوم صامته الكنيسة، فقد صامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعدادًا للخدمة، ويبدأ يوم 21 يونيو.

ويعتبر صوم الرسل فى أيام غير محددة، وتتراوح بين 15 إلى 49 يوما، تبدأ ثاني يوم حلول الروح القدس، وتنتهي اليوم السابق لعيد الرسل.

ويعتبر من أقدم الأصوام في الكنيسة عبر الأجيال، حيث يستند إلى الآية التى تقول "ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون".

وتتراوح مدته من 8 إلى 42 يوماً بسبب طبيعة عيد القيامة المنقولة (عيد الفصح)، ومع ذلك، في الكنائس الأرثوذكسية الشرقية التي تتبع التقويم اليوليانى المنقح، يمكن أن يصل الصوم إلى 29 يوماً، أو قد لا يحدث على الإطلاق في بعض السنوات.

ويرجع صوم الرسل إلى صعود السيد المسيح إلى السماء، حيث بدأ رُسل الديانة المسيحية آنذاك خدمتهم بالصوم، اقتداءًا بالمسيح الذى بدأ خدمته بالصوم، أربعين يومًا على الجبل.