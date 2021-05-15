شكرا لقرائتكم خبر عن هل يوجد مخزون من السلع يكفى المواطنين طوال جائحة كورونا.. "التموين" تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الوزارة نجحت فى تأمين احتياجات البلاد من كافة السلع الاساسية طوال جائحة كورونا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بشأن استمرار وجود مخزون استراتيجى من جميع السلع الغذائية، ما نتج عنه عدم حدوث أى أزمات من نقص السلع خلال فترة جائحة كورونا.

وأشار عشماوى أيضا إلى عدم تحريك الأسعار فى الوقت الذى شهدت فيه دول ذات اقتصاديات كبرى فى العالم أزمة كبيرة من نقص السلع، وأيضا زيادة فى الأسعار، حيث يكفى مخزون السلع وكافة المنتجات سواء اللحوم أو الدواجن لفترات طويلة، قائلا: "جميع السلع متوفرة وبكميات كبيرة".

وأضاف عشماوى أن جهار تنمية التجارة الداخلية نجح خلال الفترة الماضية فى جذب استثمارات فى قطاع التجارة بما يقرب من 50 مليار جنيه لإنشاء العديد من المشروعات تتضمن مناطق لوجستية وتجارية وأماكن تخزين وأسواق جملة ونصف جملة بالمحافطات المختلفة ، كما انه مع طرح الفرص الاستثمارية الجديدة ستصل عدد المشروعات الى 27 مشروعاً في 19 محافظة بما يغطي ما يقرب من 70 % من محافظات الجمهورية ،وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتنمية وتطوير منظومة التجارة في مصر ودعم الدكتور على المصيلحىُ وزير التموبن والتجارة الداخلية لتنفيذ هذه المشروعات.