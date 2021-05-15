شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق برنامج إعداد شباب الوزارة للقيادة مطلع الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الوزارة جادة في تمكين الشباب من القيادة على جميع المستويات وفي جميع مفاصل العمل بالوزارة والجهات التابعة لها، لافتا إلى أنه بعد الدفع بعشرات الشباب في مختلف جوانب العمل الدعوي والإداري والإشرافي والقيادي بالوزارة قرر إطلاق برنامج إعداد شباب الأوقاف للقيادة سواء بديوان عام الوزارة , أم بالمديريات الإقليمية , أم بهيئة الأوقاف , أم بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية , أم بمستشفى الدعاة وجميع الجهات التابعة .

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إنه سيتم إتاحة الفرصة أمام جميع المتميزين علميًّا وثقافيًّا وإداريًّا، عبر دفعات متتالية وبرامج متعددة لإعداد القادة وفق طبيعة كل مستوى قيادي , وسيتم خلال أيام الإعلان عن شروط وضوابط وآليات التقدم للبرنامج.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أن الدعوة عبر الفضاء الإلكتروني هي هدف استراتيجي للأوقاف في المرحلة الراهنة ، لنشر صحيح الإسلام والفكر الوسطي المستنير ، وسحب البساط من مواقع الجماعات المتطرفة والمتشددة ومواجهة الكتائب الإلكترونية بالحجة والبرهان.

وأشار جمعة فى تصريحات له اليوم، إلى أن وزارة الأوقاف انطلقت في فضاء السوشيال ميديا من خلال استحداث عدد من الوسائل والتقنيات الإلكترونية على بوابة الأوقاف الإلكترونية ، وصفحات التواصل الاجتماعي ، وقنوات اليوتيوب ، حيث تم تطوير موقع وزارة الأوقاف (أوقاف أونلاين) وإنشاء منصة خاصة بالسوشيال ميديا ، ومنصة الأوقاف العلمية ، كما تم إطلاق عدد من الصفحات والمواقع والقنوات بهدف التواصل مع الجمهور والنشر الدعوي والتثقيف الإلكتروني ، بلغت ست عشرة صفحة وموقعًا وقناة لوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها يُبث من خلالها كل ما هو جديد في الفكر الديني ، إلى جانب أخبار الأوقاف والجهات التابعة لها.

وأكد وزير الأوقاف أن شباب الوزارة المتميزين وبخاصة خريجي مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر لديهم القدرة الفنية والتقنية والعلمية والقدرة الفائقة على تطوير الذات لأنفسهم ومواقع وصفحات وقنوات الوزارة مع الاستفادة بكل جهد مخلص يقدم دعمًا فنيًّا أو معنويًّا لهذه الانطلاقة الكبرى في مجال الدعوة الإلكترونية ، قصد إيجاد بديل دعوي آمن وسطي مستنير لشبابنا وأبنائنا والمجتمع والعالم.