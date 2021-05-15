"أنا مخطوفة عند تجار أعضاء بشرية في شبرا".. الداخلية تكشف تفاصيل استغاثة على "20 جنيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات بلاغ من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بأنه أثناء قيامه بالتصفح على موقع "فيس بوك" تلاحظ له منشور باسم إحدى الفتيات عبارة عن "صورة ورقة نقدية (عشرون جنيهاً) مدون عليها بالحبر الأزرق- أنا مخطوفة عند ناس بتتاجر فى الأعضاء البشرية" بإحدى الشقق السكنية بعقار كائن بدائرة قسم شرطة #شبرا لدى إحدى السيدات.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم السبت إنه بالانتقال للشقة السكنية المشار إليها تم التقابل مع قاطنيها (أحد الأشخاص، وزوجته) وتبين سلبية البلاغ، وبسؤالهما اتهما سالف الذكر بالتشهير بهما.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائمة بنشر تلك الصورة وتبين أنها (طالبة- مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة ونشر الصورة المشار إليها على حسابها الشخصى، عقب العثور عليها بأحد المواقع بقصد نشر الاستغاثة.