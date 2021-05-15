"مواد مجهولة المصدر".. حبس صاحب مصنع أدوية لفيروس كورونا 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمرت نيابة عين شمس بحبس صاحب مصنع بتهمة تصنيع مركبات دوائية، مستخدمًا مواد كيميائية مجهولة المصدر، بقصد تعبئتها وطرحها بالأسواق لعلاج مصابي فيروس كورونا، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا بتمكن إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط مسئول عن مصنع للتعبئة والتغليف، كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس، صنع مركبات دوائية مستخدمًا مواد كيميائية مجهولة المصدر بقصد تعبئتها وطرحها بالأسواق لعلاج مصابى فيروس "كورونا" بدون تصريح من الجهات المختصة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على 1,875 طن بودر خليط "فيتامين C – زنك" مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مركبات دوائية بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.