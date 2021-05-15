شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الفيوم» تعلن توفير خدمة QR على شهادات المسافرين للخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، توفير خدمة QR على شهادات المسافرين للخارج بدون أي رسوم إضافية.

وأضاف أن ذلك يأتي نظرا لأشتراطات بعض الدول لتوفر رمز الإستجابة السريع QR على شهادات تحاليل الكورونا للمسافرين للخارج تم التواصل مع الإدارة المركزية للمعامل لتوفير الخدمة التي تضيف الأمان للشهادات وتمنع من التقليد أو التزوير وربطها بالموقع الرسمى للوزارة.

وأكد ان مستشفى الفيوم العام تقدم خدمة تحاليل PCR الكورونا المسافرين للخارج وذلك تسهيلا على المواطنين بالمحافظة بدلا من السفر إلى القاهرة .