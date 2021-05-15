شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية في ثالث أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على استمرار الحملات الدورية لمتابعة غلق الحدائق العامة والمتنزهات في ثالث أيام عيد الفطر المبارك تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ مساء اليوم في مراكز (السنطة، زفتى وطنطا) .

وخلال الجولة ،تم التأكد من غلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات ومنع إقامة أي تجمعات، احتفالات أو فعاليات جماهيرية تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وكذلك تم غلق أحد الكافيهات لعدم اتباع الإجراءات الاحترازية، كما تم رفع كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق العام، وفض التجمعات بكورنيش زفتى وقناطر دهتورة.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار الغلق الكامل لكافة الحدائق العامة والمتنزهات ومنع الاحتفالات خلال إجازة عيد الفطر المبارك،

وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية، كما وجه مديري المديريات الخدمية والهيئات وكافة الجهات المعنية باستمرار عمل غرف العمليات الفرعية بكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتعامل مع المشكلات الطارئة وحلها فوراً.

ويناشد محافظ الغربية جموع المواطنين الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن هذه القرارات والإجراءات تأتي في المقام الأول للحفاظ على صحتهم.

يُذْكَر أن مدن المحافظة شهدت خلال إجازة عيد الفطر حملات من مجالس المدن والأحياء، لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تستهدف منع انتشار فيروس كورونا.