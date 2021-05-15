شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 91 مواطنًا بلقاح كورونا و إقبال من الأجانب المقيمين في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، تخصيص 4 مراكز تابعين للهيئة بمحافظة الأقصر، لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا ممن سجلوا بياناتهم على موقع وزارة الصحة، حيث حصل على اللقاح بالمراكز الأربعة الجديدة 91 مواطن بجانب إقبال من الأجانب المقيمين في الاقصر على تلقى التطعيم .

يأتي ذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتخفيف العبء على المواطنين بالمحافظة، وتيسيرًا على المواطنين في تلقي اللقاح من أحد المراكز المخصصة، والمنتشرة في كافة أرجاء محافظة الأقصر .

وأشارت إلى أن المنشآت الصحية التي خصصتها الهيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، تشمل مستشفيات طيبة وتخدم مركز ومدينة إسنا، مستشفي حورس التخصصي وتخدم أهالي مركز ومدينة ارمنت، مستشفى العديسات وذلك لخدمة مركز الطود، إضافة إلى مركز طبي القرنة لخدمة أهالي منطقة البر الغربي بالقرنة والبعيرات والاقالتة .

وأضاف بيان الهيئة، أن فاعلية اللقاح تتخطى الـ 86% وتحمى من الدخول في مضاعفات حرجة بنسبة 100%، فيما دعا البيان المواطنين وخصوصًا أصحاب الأمراض المزمنة، إلى تسجيل بياناتهم عبر الموقع الإلكترونى الخاص بوزارة الصحة لحجز اللقاح، والحصول على اللقاح في أقرب وقت، مؤكدًا على أن اللقاح آمن وفعال .

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن هناك إقبال كبير على تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد بمحافظة الأقصر، خاصة بعد افتتاح عدد من المراكز الجديدة لتلقي اللقاح من داخل مستشفيات ومراكز هيئة الرعايه الصحية، وذلك خلال اليوم الأول من تخصيص هذه المراكز الأربعة التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية .

وأضاف أنه في اليوم الأول من تخصيص المنشآت الطبية التابعة لفرع الهيئة بالأقصر تم تطعيم ٩١ مواطن بلقاح كورونا، مشيرًا إلى وجود إقبال كبير لعدد من الأجانب والمقيمين على أرض محافظة الأقصر من مختلف الجنسيات ممن تقدموا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصحة، وبالفعل حصلوا على لقاح فيروس كورونا داخل المنشآت الطبية الأربع اللذين خصصتهم الهيئة بمحافظة الأقصر لتلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا.