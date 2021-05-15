شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غدًا الأحد ..الأعلي فى درجات الحرارة خلال الأسبوع ورياح تصل لحد العاصفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترتفع درجات الحرارة غدًا الأحد في مصر، وتكون حالة الطقس غدًا هي الأعلي في درجات الحرارة طوال الأسبوع الحالي حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة والرمال تصل إلى حد العاصفة على شمال الصعيد.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس غدًا شديد الحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبري وجنوب البلاد والوجه البحري وجنوب سيناء، ويكون الطقس Weather حار على السواحل الشمالية الشرقية، بينما يكون مائل للحرارًة على السواحل الشمالية الشرقية.

ويكون طقس الغد معتدل خلال ساعات الليل على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والوجه البحري وجنوب البلاد والسواحل الشرقية مثل الطقس اليوم، ويتحول الطقس غدًا ليكون لطيف ليلاً على السواحل الشمالية الغربية.

وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة حالة البحر المتوسط غدًا، إلى بحر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج خلال طقس الغد من مترين إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية، وتكون توقعات الأرصاد عن حالة البحر الأحمر ضمن توقعات حالة الطقس غدًا أيضًا بين معتدل إلى مضطرب والموج بين مترين ومترين ونصف والرياح شمالية غربية.

وتكون فرصة سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية خلال طقس الأحد من أهم الظواهر الجوية المتوقعة غدًا، وكذلك وجود رياح مثيرة للأتربة والرمال على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبري ومدن القناة وتصل إلى حد العاصفة على شمال الصعيد خلال طقس الغد في مصر، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

وتكون الرباح جنوبية غربية على القاهرة الكبرى وتصل سرعتها إلى 18 عقدة، وتكون الرياح شمالية غربية على السواحل الشمالية وتبلغ سرعتها 20 عقدة، وتصل سرعتها إلى 24 عقدة على شمال الصعيد واتجاهها جنوبية غربية، وتكون سرعة الرياح الأقل على جنوب الصعيد وتصل إلى 11 عقدة واتجاهها شمالية غربي.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تنخفض الرطوبة النسبة غدًا الأحد لتصبح العظمي والصغري القاهرة 60-30 والسواحل الشمالية 75-40 وعلي شمال الصعيد 25-20، بينما تكون على جنوب الصعيد 20-15.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة خلال حالة الطقس الأحد ارتفاع درجات الحرارة في مصر غدًا، وتكون أعلي درجة حرارة هي 41 درجة على سوهاج والوادي الجديد وقنا وأسوان والأقصر وإدفو، وتصل أعلي درجة حرارة محسوسة إلى 42 درجة على سوهاج وقنا وأسوان وإدفو والوادي الجديد والأقصر.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر كما يلي:

درجة الحرارة في الإسكندرية 29-18

درجة الحرارة في القاهرة 39-20

درجة الحرارة في بلطيم غدًا 30 – 17

درجة الحرارة في طنطا 38-19

درجة الحرارة في المنصورة غدًا 39-20

درجة الحرارة في بورسعيد 29-20

درجة الحرارة غدًا في دمياط 27-18

درجة الحرارة في شبين الكوم غدًا 34-18

درجة الحرارة في الزقازيق 34-18

درجة الحرارة غدًا في دمنهور 31–18

درجة الحرارة في الإسماعيلية 38-20

درجة الحرارة غدًا في السويس 38-21

درجة الحرارة في العريش 34-19

درجة الحرارة في الغردقة غدًا 38- 25

درجة الحرارة في شرم الشيخ 39-26

درجة الحرارة في المنيا غدًا 40-23

درجة الحرارة في قنا 41-24

درجة الحرارة غدًا في سوهاج 41-24

درجة الحرارة في الأقصر غدًا 41-25

درجة الحرارة في أسوان 41-26

درجة الحرارة في إدفو 41- 26

درجة الحرارة غدًا في أسيوط 40-23

درجة الحرارة في الفيوم 40-21

درجة الحرارة في بنى سويف غدًا 40-21

درجة الحرارة في أبوسمبل 40-24

درجة الحرارة في الوادي الجديد غدًا 41- 20