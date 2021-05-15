«المصري اليوم» ترصد تسرب بترولي من أحد الأبار القديمة بخليج جمشة شمال البحر الأحمر (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت منطقة خليج جمشة شمال البحر الأحمر، تسربًا بتروليًا للزيت الخام الخفبف بالقرب من أحد آبار البترول القديمة التابعة لامتياز الحفر والتنقيب للشركة العامة للبترول، وذلك في ظاهرة طبيعية، بالإضافة لانبعاث كميات كبيرة من الغازات السامة المصاحبة للتدفق البترولي.

وأرجع مسؤولو الشركة العامة السبب في التسرب بسبب حدوث هزة أرضية خفيفة في المنطقة بداية الشهر الجاري أدت إلى تحرك الطبقات الأرضية بالمنطقة، فيما فرضت الشركة العامة سياج من الحواجز المطاطية لمحاصرة التسرب البترولي وعدم امتداده للمياه المفتوحة والبدء في عمليات شفط البترول الخام بمعدات الشركة العامة للبترول، وأكدت الشركة العامة للبترول، أن هذا التسرب ليس بسبب عمليات الإنتاج انما بسبب طبيعي بعيد عن إرادة الشركة وحدث من قبل عامي ٢٠٠٩ و٢٠١١.

وحصلت «المصري اليوم»، على صور خاصة بالتسرب تظهر جهود محاصرة التسرب البترولي وعمليات شفط الزيت وإقامة سياح من الحواجز المطاطية لمنع امتداد الزيت للمياه المفتوحة فيما يتابع المهندس رئيس مجلس ادارة الشركة عمليات السيطرة والمكافحة وشفط الزيت الخام من مناطق التسرب.

وأكد مسؤولو الشركه العامة للبترول لـ «المصري اليوم»، حدوث تسرب بترولي للزيت الخام الخفيف من باطن الأرض بسبب حدوث زلزال متوسط القوة بالمنطقة التابعة للشركة العامة للبترول والتي تقع غربي خليج السويس وعلى بعد ٩٠ كيلو متر ناحية الجنوب من مدينة رأس غارب وعلى بعد 60 كيلو متر عن مدينة الغردقة وهي تلك المنطقة التي ارتبط باسمها أول كشف بترولى في منطقة الشرق الأوسط، وعلى ما يبدو أن المنطقة التي سجلت هذا الحدث التاريخي عن طريق النشع البترولي لازالت تعيد هذا النشع بين الحين والحين مما جعل الجيولوجيا تتداخل مع التاريخ لتفسير هذه الظاهرة الطبيعية المتكررة على مدار التاريخ منذ عام ١٨٨٦ وحتى ذلك الحين دون حدوث أي نشاط حفر في المنطقة، مما يؤكد أن هذا النشع البترولي يرجع إلى طبيعة المنطقة الطبوغرافية من جهة ووقوع المنطقة في منطقة نشاط زلزالي.

وبحسب معهد البحوث الجيوفيزيقة والفلكية، إن المنطقة تقع ضمن النطاق الزلزالي الذي يمتد حتى التقاء خليج السويس بخليج العقبة مما يجعل الربط بين ظاهرة النشع البترولي والحركة الزالزالية هو الثابت جيولوجيا، حيث يتم رصد مجموعة من الزلازل في المنطقة وقت حدوث أي نشع بترولي فيها مما يدفع إلى هروب الزيت الكامن في المصائد إلى السطح ونظرا للخبرة في التعامل مع هذه الظاهرة والتي سبق حدوثها أعوام ٢٠٠٩ و٢٠١١ تم تأمين الموقع بفرد الحواجز المطاطية والمواد الماصة تحسبا لتطورات الموقف ولاحتواء أي تسرب على البيئة البحرية هذا بالإضافة إلى الوحدات والمعدات الميكانيكية الخاصة بتنفيذ الاعمال ونقل المخلفات.

وقد ادى تنفيذ هذه الإجراءات الاستباقية التي قامت بها الشركة العامة للبترول باشراف مباشر من رئيس مجلس إدارتها ورئيس اللجنة الجغرافية للمنطقة البترولية بشمال وشرق خليج السويس المهندس نبيل عبدالصادق إلى حماية البيئة البحرية من أي تلوثات زيتية بحرية بالمنطقة وقد ساعد على ذلك طبيعة الزيت المتصاعد وهو نوعية خفيفة جدا يمكن التعامل معها من خلال عمليات المكافحة بسهولة.

ويجري حاليا وبالتوازى مع تكثيف اعمال التأمين دراسة الموقف وسلوك الطبقات فنيا بعد تأثير الزلزال لإيجاد الحلول المناسبة لتخفيف ضغوط الخزان خلال اليومين السابقين، وتم عدد من الزيارات لموقع الجمشة من مسؤولى جهاز شؤون البيئة بالغردقة ومسؤلي حماية البيئة بالهيئة المصرية العامة للبترول لمتابعة التطورات بالمنطقة.

وقد قامت جميع شركات البترول العاملة بالمنطقة واللجان الجغرافية لشمال وجنوب خليج السويس بالتعاون مع شركة بتروسيف وتنسيقا مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جنوب القابضة للبترول بالمسح البري والبحري والجوي لمواقع العمل البحرية بصفة يومية لتأمين البيئة البحرية بخليج السويستمت اليوم زياره من جهاز شؤون البيئة والإداره العامه للبيئه بمحافظه البحر الاحمر، وكذلك المحميات بالغردقة لموقع الجمسه ومشاهده اعمال التامين التي تتم بمنطقه الجمشة وكذلك عمل مسح بحري وقد اشادوا بالدور الكبير والمجهود والاجراءات التي تقوم بها الشركه العامة للسيطرة على ماتسبب من هذه الظاهره الطبيعية التي حدثت بحقل الجمشة وان الموقع مؤمن تماما.

وتلقت أجهزة البيئة بالمحافظة إخطارًا من مسؤولي الشركة العامة للبترول براس غارب بوجود تسرب بترولي من الارض وانبعاث للغازات السامة، وانتقل عدد من باحثي الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة والمحميات والإدارة العامة للبيئة لموقع التسرب؛ لإعداد تقرير فني بالواقعة لتقديمه لوزارة البيئة، ورصدت اللجنة وجود انبعاثات للغازات السامة بالمنطقة، مصاحبة للتسرب البترولي، بينها غاز h2s السام، أعلى من المعدل المسموح به، وتبين من المعاينة، التي أجرتها اللجنة البيئية أن التسرب البترولي يتدفق من مواقع برية وبحرية، بالقرب من احد الابار التي تم إغلاقها منذ عام 1950.

وحذرت اللجنة البيئية من امتداد التسرب البترولي للمنطقة البحرية وحدوث تلوث بترولي للشاطئ والجزر البحرية ومناطق صيد الأسماك، وطالبت بسرعة تنفيذ الشركة العامة للبترول أعمال المكافحة والسيطرة على التسرب وتجهيز معدات الشفط والبدء في أعمال حفر أول بئر بترولية بالمنطقة؛ لإنهاء التسرب البترولي وإعداد تقرير متابعة يومي لإخطار مركز العمليات والطوارئ بوزارة البيئة بالموقف.

وطالب مسؤولو جمعيات المحافظة على البيئة بالغردقة الشركة العامة للبترول بالبدء في إجراء مسح سيزمي جيوفيزيقي للمنطقة، لاستكشاف حجم الاحتياطي من البترول الخام بمنطقة التسرب وسرعة وقف التسرب.

بذكر أن التسرب البترولي تسبب خلال الأيام الماضية في امتداد البقع الزيتية لمناطق متفرقة من شواطئ شمال الغردقة، وتمت السيطرة عليه ومكافحته وإزالة البقع الزيتية والحصول على بصمة الزيت لفحصها بمعامل جهاز شؤون البيئة بالسويس لبيان الجهة المتسببة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدها وتغريمها قيمة التعويضات والاضرار.

المصري اليوم ترصد بالصور تسرب بترولي من احد الابار القديمة بخليج جمشة شمال البحر الاحمر واقامة سياج مطاطي لعدم امتداده للمياه المفتوحة

المصري اليوم ترصد بالصور تسرب بترولي من احد الابار القديمة بخليج جمشة شمال البحر الاحمر واقامة سياج مطاطي لعدم امتداده للمياه المفتوحة

المصري اليوم ترصد بالصور تسرب بترولي من احد الابار القديمة بخليج جمشة شمال البحر الاحمر واقامة سياج مطاطي لعدم امتداده للمياه المفتوحة