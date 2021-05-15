شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على أرض زراعية على مساحة 200 متر في إسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير، رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد، وذلك بمنطقة الكيمان.

وأسفرت الحملة عن إزالة حالة مخالفة بإجمالي مساحة 200 متر بحوض اللومان بمنطقة الجبلين زمام الكيمان، عبارة عن تعدٍ بالبناء بالطوب الابيض بارتفاعات مختلفة مقامة على أرض زراعية دون سند من القانون، وتمت إزالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة.

وشارك في الحملة الامير عبدالغني رئيس قرية الكيمان وابراهيم الكويزي رئيس قسم التنظيم وشدد رئيس المركز على اجهزته التتفيذية بالمرور اليومي، كل في قطاعه، لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، للسادة رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها في المهد.