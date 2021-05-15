شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على أرض زراعية على مساحة 200 متر في إسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير، رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد، وذلك بمنطقة الكيمان.
وأسفرت الحملة عن إزالة حالة مخالفة بإجمالي مساحة 200 متر بحوض اللومان بمنطقة الجبلين زمام الكيمان، عبارة عن تعدٍ بالبناء بالطوب الابيض بارتفاعات مختلفة مقامة على أرض زراعية دون سند من القانون، وتمت إزالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة.
وشارك في الحملة الامير عبدالغني رئيس قرية الكيمان وابراهيم الكويزي رئيس قسم التنظيم وشدد رئيس المركز على اجهزته التتفيذية بالمرور اليومي، كل في قطاعه، لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، للسادة رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها في المهد.