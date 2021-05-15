شكرا لقرائتكم خبر عن ثالث أيام العيد.. رفع 55 طن قمامة من مداخل قريتين مركزيتين في المنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، برئاسة العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس المركز، أعمال النظافة والتجميل خلال عيد الفطر المبارك.

وأعلن رضا مصطفي، رئيس قرية «طوخ الخيل»، في بيان، السبت، أنه في ضوء انتظام العمل ورفع حالة التأهب وانتظام العمل بمنظومة النظافة حفاظا على الصحة العامة، منعا لانتشار الامراض، تواصلت عمليات رفع التراكمات والقمامة من نقاط التجمع طوال أيام العيد مرتين يوميا على الأقل.

وأكد مصطفى أنه تم رفع 30 طن مخلفات من على جانبي ترعة «سري» وترعة «بحر يوسف» وترعة «زاوية حاتم» ومداخل وطرق «صفط الغربية» على مدار اليوم.

بينما كشف محمد محمود، رئيس قرية «تلة» أن أعمال النظافة شملت اليوم عزبة «الهيمة» ومدخل «تلة» ومدخل «صفط الشرقية» بمعدات الوحدة التي تمكّنت من رفع 25 طن مخلفات وتراكمات.