شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في بلجراد يبحث التعاون الثنائي مع وزيرتي الاقتصاد والتجارة والسياحة والاتصالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى سفير مصر في بلجراد «عمرو الجويلي» بكل من وزيرة التجارة والسياحة والاتصالات الصربية، «تاتيانا ماتيتش»، ووزيرة الاقتصاد «أنجيلكا أتانسكوفيتش»، في لقائين مستقلين لبحث تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية بين البلدين، وزيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز التعاون في مجالات السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار.

وقال «الجويلى» في تصريح صحفي، إن اللقاء مع وزيرة التجارة والسياحة والاتصالات تناول جهود تعزيز دور مجلس الأعمال المصري- الصربي المشترك في تنمية العلاقات بين البلدين، والترتيب لعقد اجتماع مرئي بين الجانبين بهدف الاتفاق على برنامج عمل للمجلس يجري اعتماده خلال الاجتماع الأول والمقرر عقده على هامش الدورة المقبلة، للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين المقرر عقدها في القاهرة.

كما بحثا أيضاً مقترحات تسهيل منظومة التجارة الثنائية، والتوجه لإنشاء مجموعة عمل تنبثق عن اللجنة المشتركة تختص بالموضوعات التجارية. وأضاف أن الاجتماع تطرق كذلك إلى تعزيز السياحة الوافدة من صربيا إلى مصر، والتي شهدت تزايداً خلال السنوات الماضية، بل وتوافد مطرد حتى في مرحلة جائحة كورونا المستجدة، وذلك من خلال التنسيق المتبادل حول الإجراءات الاحترازية المطبقة.

وأشار كذلك سفير مصر في بلجراد إلى أن الاجتماع مع وزيرة الاقتصاد عكس حرص الجانبين على زيادة حجم الاستثمارات بينهما، وعرض الجانبان التطورات في قطاع الاستثمار في الجانبين من خلال تبادل البيانات بشأن الاستثمارات المصرية في صربيا والصربية في مصر.

كما تناول اللقاء جهود البلدين في إعادة هيكلة الشركات والفرص المتاحة للقطاع الخاصة. ونوه «الجويلي» إلى أن اللقاء تناول الأولوية التي تحظى بها المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مذكرة التفاهم التي يجري التفاوض بشأنها حاليا بين الجهات المعنية في البلدين.