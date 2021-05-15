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تعافي وخروج 6 حالات من مصابي كورونا بعزل قنا العام

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محمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفي عزل قنا العام السبت عن تعافي وخروج 6 حالات من مصابي فيروس كورونا، بعد تلقيهم العلاج اللازم والرعاية الصحية، ضمن بروتوكول وزارة الصحة

وأوضح الدكتور محمد الديب، مدير مستشفي قنا العام، في بيان، السبت، أن المستشفي سجلت خروج 6 حالات بعد تعافيهم من فيروس كورونا وتلقيهم العلاج اللازم.

وأشار إلى أن الطاقم الطبي يقدم العناية الكاملة لمرضي كورونا لكي يتماثلوا للشفاء وفق خطة علاجية وبروتوكول وزارة الصحة، مثمنًا الدور الذي يقوم به طاقم الطبي بالمستشفي واهتمامهم بالمرضى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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