شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنا مع يوم التمريض العالم .. صحة المنيا تكرم فرق التمريض بمستشفيات العزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت مديرية الصحة بالمنيا هيئات التمريض بمستشفيات عزل المصابين بفيروس كورونا المستجد بجميع مراكز المحافظة، تزامنًا مع الاحتفال بيوم التمريض العالمي، تقديرا للجهد المبذول في ظل الظروف الراهنة لإدارة أزمة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في بيان، السبت، أنه جرى تكريم جميع الممرضين والممرضات على مستوى مستشفيات العزل بجميع المراكز، على دفعات للالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، حيث تم تكريم الطواقم التمريضية في مستشفيات عزل ملوي وصدر المنيا، كما تم تكريم الطواقم التمريضية بمستشفى سمالوط النموذجي ومستشفى بنى مزار المركزي ومستشفى مغاغة ومستشفى صدر بنى مزار.

ونقل «النادي»، رسالة شكر وتقدير وتحية من اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، للفرق الطبية والتمريض، بمديرية الصحة في إدارة الازمة منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد، متمنيًا لهم التوفيق في المرور بالوطن من هذه الأزمة، ومؤكدا على تقديم جميع أوجه الدعم للفريق الطبي، مشيرًا إلى أن الوطن بأكمله يقدر الدور العظيم الذي يقوم به جيش مصر الأبيض.