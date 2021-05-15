شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الغربية» تحتفل باليوم العالمي للتمريض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، احتفالية مديرية الشؤون الصحية باليوم العالمي للجيش الأبيض، بحضور بعض من مشرفات التمريض بالمستشفيات، تزامنًا مع اليوم العالمي للتمريض، في جو من السعادة والبهجة وذلك تحت رعاية الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

قدم «حميدة» الشكر لأبطال الرسالة الإنسانية النبيلة، التي يؤدونها بتفاني وإخلاص، والذين ضربوا الأمثلة العظيمة في العمل الدؤوب وتقدمهم الصفوف الأولي بشجاعة وإيثار لا مثيل له، فهم خطوط الدفاع القتالية بالجيش الأبيض المناضل، أمام المعارك الضارية خاصة في ظل الوضع الراهن، التي تمر به البلاد لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، مقدرين عملهم البطولي وجهودهم المخلصة والمستمرة، للحفاظ على صحة وسلامة المرضي والمواطنين بالمحافظة .