شكرا لقرائتكم خبر عن حصول 37 فندقًا عائمًا بين الأقصر وأسوان على شهادة السلامة الصحية المعتمدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت لجنة الفحص للمنشآت السياحية عن استيفاء 37 فندقًا عائمًا العاملة بين الاقصر واسوان، بجانب 6 فنادق عائمة بمحافظات أخرى، لشهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، في بيان، السبت، أن لجان الفحص المشتركة، أقرت بإستيفاء ٣٧ فندقاً عائماً يعمل ما بين الأقصر وأسوان هم: ماجـيك 1و 2، ومـيراج 1، والمحروسة، وبوسـولاي، وسميراميس 1، وأدونيــس، وجـيزيـل، وراداميـس 2، وماي فلاور، ونايل بايونير 2، ونايل كويست، ونايل سـتايل، وهاميس، وريفر أنوكيت، ونايل سرينتى، وإليسا، وتيرامار، واوبـرا، وداركم، وليبرتي، وأفريكان دريمز، وبرنسيس أميرة، وكورال 1، وكورال 2، وحابي 5، ونايل جويل، وبابيروس، وليوناردو دافنشى، والجميلة، ومنتصر 1، ونايل أدميرال، ونايل كرنفال، وميس إيجيبت، والكحيلة، ولابوهيم، وآتون، هذا بالإضافة إلى ٣ فنادق عائمة بمحافظة سوهاج هي ستيفاني، ونايل ستوري، ونايل إيليت، وفندقين عائمين بمحافظة أسيوط هما فلورانس، إيجيليكا، وعلاوة على الفندق العائم كوين إيزيس بمحافظة المنيا.

وذكر أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق الثابتة والعائمة التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل بنسبة إشغال 50% من الطاقة الاستيعابية لها وفقًا لضوابط التشغيل الخاصة بالفنادق الثابتة والعائمة.