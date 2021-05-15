شكرا لقرائتكم خبر عن "المبادرة الرئاسية تصل 5 محافظات.. قطار حياة كريمة يغير وجه قرى مصر" غدا على صفحات الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 في عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، "المبادرة الرئاسية تصل 5 محافظات.. قطار حياة كريمة يغير وجه قرى مصر"، وفيه: الإسماعيلية توصيل المياه 1100 منزل.. الغربية مد الصرف الصحى لـ25 قرية بزفتى.. البحيرة تطوير 8 قرى بـ 348 مليون جنيه.. المنوفية بناء 10 مدارس بقرى أشمون.. كفر الشيخ تنفيذ مشروعات في 18 قرية بـ6 مليارات جنيه.

وداخل العدد

ـ انطلاق الامتحان التجريبى الثانى للثانوية إلكترونيا الأحد المقبل

ـ تحركات دبلوماسية لمصر لإنهاء العدوان على غزة

ـ مدينة الروبيكى أمل صناعة الجلود في مصر "مصانع منتجات جلدية ومناطق تجارية"

ـ 38 ألف طلب استوفى الشروط المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة

ـ الغناء والرقص في الإسلام بين الإباحة والتحريم" مركز الخليج 365 للثقافة يواصل نشر دراساته"

ـ أجواء شديدة الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 39 درجة

ـ الحكومة تنفى وضع أسئلة من التيرم الأول في امتحانات الإعدادية